Indrukwekkende opera op straat in Odessa als protest tegen dreigende aanval van de Russen

Het is zonnig, de blauw-gele vlag wappert hoog in de lucht en de uitvoering is ontroerend. Ondanks dit indrukwekkende decor is de dreiging in Odessa voelbaar. De stad in het zuidwesten van Oekraïne bereidt zich voor op een aanval door het Russische leger en dus sloten de muzikanten zich de afgelopen dagen aan bij vrijwilligers om barricades en zandzakmuren te bouwen om de stad te beschermen. De zangers krijgen eerste hulp training en leren ze hoe ze een geweer moeten gebruiken.



De Odessa Opera is een gezelschap van internationale allure, die deze maand Verdi’s ‘Aida’ en ‘Il Trovatore’ en Tsjaikovski’s ‘Iolanta’ zou uitvoeren. Door de oorlog moesten die plannen wijken, maar het gezelschap blijft ondanks de dreiging wel zingen om landgenoten een hart onder de riem te steken.