Inès (15) wordt doodgereden terwijl ze op de bus wacht: ‘Ze stuurde me een uur eerder nog het liefste berichtje ooit, met hartjes erbij’

Russische maanmissie mislukt: Luna-25 crasht na ‘abnormale situatie’ bij rangeren

Ruslands eerste maanmissie in 47 jaar is mislukt. Het landingsvaartuig Luna-25 crashte in de maan nadat het in een ongecontroleerde baan rond het hemellichaam was gedraaid, meldt het Russische ruimtevaartbedrijf Roskosmos.