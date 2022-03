Inlichtingenchef VS: Poetin laat zich niet afschrikken

video LIVE | VS verbieden import fossiele brandstof­fen uit Rusland, CIA: ‘2000 tot 4000 Russische soldaten omgekomen’

De Verenigde Staten stellen een importverbod in op alle fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zojuist bekend gemaakt. Oekraïne zijn sinds het begin van de Russische invasie 474 burgers om het leven gekomen, dat meldt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties. Hoewel de Russen summier mededelingen doen over het aantal Russische soldaten dat in Oekraïne het leven heeft gelaten, stelt CIA-directeur William Burns dat dat er sinds het begin van de Russische invasie tussen de 2000 en 4000 moeten zijn. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

17:37