Inlichtingencommissie congres: Trump bedreigde getuigen in Oekraïne-zaak

Een medewerker van inlichtingendienst CIA trok anoniem aan de bel over het telefoontje dat de president voerde met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski. De functionaris luisterde zelf niet mee met het gesprek, maar zegt dat medewerkers van het Witte Huis hem informeerden over de inhoud. Die bekendmaking zorgde deze week voor een rel.



,,Ik hoop dat getuigen zullen kiezen mee te werken’’, sprak Schiff. ,,Maar ik moet zeggen dat ik me ernstig zorgen maak nu de president deze getuigen bedreigt.’’ Mensen met informatie over de vraag van Trump aan Oekraïne om een onderzoek in te stellen naar zijn politieke tegenstander Joe Biden, werden door de Democraten opgeroepen zich te melden.



De Democraten zeggen dat Trump de Oekraïense president telefonisch onder druk heeft gezet om een onderzoek in te stellen naar Biden en diens zoon Hunter. Biden wil in 2020 voor de Democraten de strijd om het presidentschap aangaan met Trump. Trump zegt dat Biden corrupt is.

Zoon Biden

Dat geldt volgens hem ook voor Bidens zoon, die een duurbetaalde topfunctie zou hebben gehad bij een Oekraïens gasconcern. Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kondigde vanwege het contact dat Trump had met Oekraïne een onderzoek aan naar zijn afzetting.



Zelf ontkent de president iets fout te hebben gedaan. In de samenvatting van het telefoongesprek, die door het Witte Huis werd gepubliceerd, valt te lezen dat Trump een verzoek deed aan zijn Oekraïense ambtsgenoot. Of het telefoongesprek voldoende is om Trump af te zetten, moet nog blijken.

Verraad