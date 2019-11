Interim-regering Bolivia stelt voor het eerst in elf jaar ambassadeur in VS aan

Onderzoek naar megakunst­roof Duitsland: sporen van museum in uitgebran­de auto en al 91 tips

26 november De Audi A6 die gisteren na de spectaculaire kunstroof in Dresden uitgebrand werd aangetroffen in een ondergrondse parkeergarage in een buitenwijk, is als vluchtauto gebruikt door de daders. Dat meldt de politie van de deelstaat Saksen.