Internationaal onderzoek: wereld faalde bij aanpak coronacrisis

Niet genoeg tegengas

De onderzoekers zeggen in hun rapport dat te veel landen in februari 2020 een afwachtende houding aannamen. Van gecoördineerd, internationaal leiderschap was geen sprake. Ook hebben lidstaten nagelaten om de WHO de bevoegdheden te geven om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

De wereldleiders krijgen er danig van langs in het rapport. Het ontbrak hen aan leiderschap. De WHO zelf zou te zwak zijn geweest om een vuist te maken en niet genoeg tegengas hebben gegeven aan landen die het virus onderschatten. De WHO had waarschijnlijk al op 22 januari kunnen besluiten om groot alarm door een internationale noodsituatie uit te roepen, vindt het IPPPR. Dat gebeurde pas acht dagen later. Het duurde tot maart voordat de WHO over een pandemie sprak. Pas toen kwamen veel landen echt in actie.