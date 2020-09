Internationale aandacht voor ‘gigantische flop’ van ‘rebelse Nederlandse influencers’

UPDATE Vrouw aangehou­den voor gifbrief aan Trump

21 september Er is een vrouw aangehouden die een brief met het dodelijke gif ricine naar het Witte Huis zou hebben gestuurd. CNN meldt dat de vrouw is opgepakt toen zij probeerde vanuit Canada de Verenigde Staten binnen te komen. Ze had volgens veiligheidsautoriteiten een pistool bij zich. Eerder meldde The New York Times al dat de afzender in Canada moest worden gezocht.