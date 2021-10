‘Internationale gemeenschap heeft hopeloos gefaald in Afghanistan’

De Noorse oud-premier, die dit najaar nog lastige vergaderingen krijgt met zijn defensie- en buitenlandministers, sprak in de uit nationale parlementsleden van de 30 lidstaten samengestelde Assemblee ook opnieuw absoluut tegen dat de terugtrekking een eenzijdig Amerikaans besluit was. ,, We hebben, de risico’s kennend, dat samen beslist. Ik ken ook landen, ik noem ze niet, die zónder besluit waren weggegaan. Het alternatief was er nog 10, 20 jaar blijven, in een open ended -missie met veel meer troepen en slachtoffers. We wisten dat het risico op een machtsovername door de taliban groot was, alleen niet dat die zo snel zou komen.’’

Geen soldij

Opvallend veel vragen kreeg Stoltenberg over de schade voor de trans-Atlantische relatie. Het is absoluut onwaar, sprak hij de Nederlandse delegatieleider Salima Belhaj tegen, dat Amerika Europa in de steek liet. ,,En voor nu, met autoritaire regimes als Rusland en China, hebben we elkaar hard nodig.’’



Stoltenberg viel daarna in een emotioneel betoog hard uit naar wie een Europese defensie als alternatief voor de Navo ziet. ,,Strategische solidariteit is de kern van de Navo, alles wat die onderuithaalt, wat overlapt of beconcurreert, is fout. EU-landen die kleine missies in Afrika willen uitvoeren of Europees extra willen investeren is prima, maar dan wel binnen de Navo-familie. Omdat geen enkel land of continent, zijn eigen veiligheid kan garanderen.’’ Connolly: ,,Dat zei Benjamin Franklin al: We hangen samen, of allemaal apart.’’