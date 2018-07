Invallen om seksueel misbruik door Chileense bisschoppen

Vijf priesters uit de regio zijn verdachte in het onderzoek naar seksueel misbruik. Agenten hadden het bevel om alle documenten die te maken zouden kunnen hebben met het misbruik in beslag te nemen. Sinds paus Franciscus Chili in januari bezocht, zijn steeds meer beschuldigingen van seksueel misbruik naar buiten gekomen in het land.

Het misbruikschandaal in het land is enorm: in mei dienden alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag in bij de paus. Van vijf bisschoppen is het ontslag geaccepteerd. Onderzoek door het Vaticaan toonde aan dat geestelijken in Chili systematisch misbruikzaken in de doofpot trachtten te stoppen. Ook werd bewijs van misbruik vernietigd. Mensen die alarm sloegen werden onder druk gezet.