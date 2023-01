Invloedrijke moslimuniversiteit wil boycot Zweden en Nederland: Vernielen koran is ‘barbaarse misdaad’

Moslims wereldwijd moeten Zweedse en Nederlandse producten boycotten. Die oproep doet de Al-Azhar universiteit in Egypte, het belangrijkste religieuze instituut van soennitische moslims. Aanleiding voor de oproep om Nederland te boycotten is het verscheuren van een koran door Pegida, zondag in Den Haag.

Zweden weet de toorn van de religieuze instelling op zich gericht vanwege het verbranden van een koran door de Deense activist Rasmus Paludan. Dat gebeurde zaterdag bij de Turkse ambassade in Stockholm en leidde al tot een forse rel tussen Zweden en Turkije. Die landen liggen al langer met elkaar in de clinch over de toetreding van Zweden tot de Navo. Die stuit tot nu toe op weerstand van de Turken.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde aanvankelijk ook tot verbranding van een koran overgaan, maar dat werd hem verboden door de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Afgelopen zondag verscheurde hij een koran, stond hij op een tweede koran en stampte vervolgens op de verscheurde bladzijdes. Dat was wel toegestaan.

Gepast antwoord

Het is echter tegen het zere been van de zeer invloedrijke Al-Azhar universiteit. Die spreekt, geciteerd door persbureau AP, van misdrijven tegen moslims en stelt dat een boycot van beide landen een gepast antwoord zou zijn op overheden ‘die barbaarse misdaden beschermen onder de immorele vlag die zij vrijheid van meningsuiting noemen’.

Het was niet het enige protest tegen wat door sommige moslims gezien wordt als een onacceptabele provocatie vanuit het Westen. In de Pakistaanse stad Lahore gingen dinsdag honderden mensen de straat op om te protesteren tegen de boekverbranding in Stockholm. Ook in Turkije waren er protesten. Daarnaast gingen vandaag in het Afghaanse Kandahar mensen de straat op. De taliban hebben de gebeurtenissen in Europa veroordeeld.

Burgemeester Van Zanen zei eerder vandaag in een toelichting op deze site dat er geen reden was om de demonstratie van Pegida afgelopen zondag te verbieden. ,,Ik heb de wettelijke taak om het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting en demonstratie te faciliteren. Dit recht kan uitsluitend worden beperkt bij dreigende wanordelijkheden, gevaar voor de gezondheid of ernstige verkeersproblemen. De inhoud van een demonstratie mag bij deze afweging geen rol spelen, ook niet als die als aanstootgevend, schokkend of beledigend kan worden ervaren. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er voor, tijdens of na een demonstratie sprake is van strafbare feiten waartegen moet worden opgetreden.”

Edwin Wagensveld van Pegida verscheurt de de koran voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw.