Inwoners Cherson protesteren met gevaar voor eigen leven tegen Russische bezetters

LIVE | Erdogan belt Poetin en wil bemiddelen, Italië neemt villa's van schatrijke Russen in beslag

Naast twee jachten heeft de Italiaanse Justitie ook twee villa’s van Russische oligarchen in beslag genomen. De Guarda di Finanza legde beslag op een villa van metalenmagnaat Alisjer Oesmanov op Sardinië. Ook tv-presentator Vladimir Solovjov raakte een huis kwijt, in zijn geval aan de boorden van het Comomeer. Russische oligarchen hebben de afgelopen jaren tal van villa’s op gewilde locaties in Italië gekocht. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

13:09