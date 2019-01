'Iran doet zich graag mooi voor, maar schiet nu in eigen voet'

,,De complimenten voor minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Wat Nederland nu heeft gedaan is heel goed'', zegt de in Iran geboren Afshin Ellian die in 1989 als politiek vluchteling naar Nederland kwam. ,,Het is de eerste keer dat meerdere landen in Europa waaronder Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië in de relatie met Iran op hun strepen gaan staan. Van 'tot hier en niet verder'. Dat de Europese Unie nu gezamenlijk optreedt is te danken aan Nederland. Tot nu toe was het in Europa na allerlei aanslagen op Iraanse dissidenten zoals ook in Parijs en Kopenhagen altijd pappen en nathouden. Nu wordt er doorgepakt.‘’



Hoe gevaarlijk is de lange arm van Iran?

,,Heel gevaarlijk. De Iraanse inlichtingendiensten hebben connecties met Hezbollah (sjiitische militie uit Libanon, red) en internationale drugskartels. De Iraanse staat kun je nog enigszins controleren, maar als andere organisaties worden ingehuurd voor het vuile werk, zoals drugskartels, dan lukt dat niet meer. Het gaat hier niet meer alleen om de veiligheid van Iraanse dissidenten, het gaat om de nationale veiligheid van landen zelf.''