Iran laat 54.000 gevangenen vrij in strijd tegen corona

De gevangenen die negatief testen op het virus worden tijdelijk vrijgelaten. Gevangenen die meer dan vijf jaar moeten zitten, blijven hoe dan ook achter de tralies.



Iran rapporteerde vandaag 835 nieuwe besmettingen in het land. De uitbraak in Iran heeft in minder dan twee weken al meer dan 77 mensen het leven gekost. In totaal zijn 2336 mensen besmet, aldus het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. Iran heeft na China, waar het virus uitbrak, de meeste sterfgevallen. Onder de besmette personen is ook een aantal hooggeplaatste functionarissen.



De minister van Gezondheid, Saeed Namaki, kondigde aan dat er morgen in het land een grootschalige campagne begint, waarbij teams ook patiënten gaan bezoeken die vermoeden dat ze het virus hebben maar geen toegang hebben tot medische zorg. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de lokale gezondheidsdiensten; gisteren kwamen in Teheran experts aan om de situatie in het land te onderzoeken. Ook stuurde de WHO medische hulpmiddelen en beschermende uitrusting mee.