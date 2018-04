Iran veroordeelt aanval op bondgenoot Syrië

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag raketaanvallen op Syrië uitgevoerd. Ze stellen dat het om een vergelding gaat van een aanval met gifgas op burgers in Syrië een week eerder. Rusland en Syrië stellen dat die 'gifaanval' in scène is gezet door tegenstanders van Assad om westerse militaire acties uit te lokken.