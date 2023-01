Iraniër die echtgenote (17) onthoofdde krijgt slechts acht jaar cel, nadat haar ouders hem ‘vergeven’

In Iran is een man die zijn 17-jarige vrouw vorig jaar onthoofdde, veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is de straf zo licht omdat de ouders van het slachtoffer hem hadden ‘vergeven’ voor de moord. Dat schrijft de BBC .

Sajjad Heydari vermoordde zijn vrouw in februari vorig jaar. Beelden waarop te zien is hoe hij na de zogezegde ‘eremoord’ door de straat paradeerde met haar afgehakte hoofd in de ene hand en een zwaard in de andere, veroorzaakten wereldwijd grote verontwaardiging.

Mona was amper twaalf toen ze werd uitgehuwelijkt aan Heydari. Op 14-jarige leeftijd beviel ze van hun zoon. Volgens lokale media was ze naar Turkije gevlucht vanwege huiselijk geweld. Haar man weigerde in te stemmen met een scheiding. Enkele dagen voor ze vermoord werd, was ze naar Iran teruggekeerd na veiligheidsgaranties van haar familie.

Een woordvoerder van de rechtbank meldde vandaag dat Heydari veroordeeld was tot 7,5 jaar cel voor moord en nog acht bijkomende maanden voor geweld. Het vonnis sluit aan bij de Iraanse wet, die stelt dat op moord de doodstraf staat, tenzij de familie van het slachtoffer de dader vergeeft.

Mona’s zwager kreeg een celstraf van 45 maanden voor medeplichtigheid.

Gruwelijke moord

De gruwelijke moord leidde in Iran tot nieuwe oproepen voor een wet ter voorkoming van huiselijk geweld en ter bescherming van de slachtoffers. Daarnaast wordt er ook opgeroepen tot een verhoogde minimumleeftijd om te mogen trouwen. Momenteel is dat voor meisjes dertien jaar, maar ook jongere meisjes mogen uitgehuwelijkt worden als er toestemming is van een rechter en de ouders.

In Iran woeden al maandenlang hevige protesten tegen de overheid na de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die stierf in de cel nadat ze was gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze haar hijab niet correct gedragen zou hebben.