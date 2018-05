IS-aanhanger riep op tot aanslag op Brits prinsje

Husnain Rashid gaf daarbij het adres van de school waar George een maand eerder was begonnen in het zuidwesten van Londen. Hij verspreidde er een foto van het prinsje bij voorzien van silhouetten van gemaskerde jihadstrijders.



Rashid gaf ook toe via Telegram rond de 360.000 berichten in meer dan 150 verschillende chats te hebben gedaan, meldt Britse krant The Guardian. Daarin deed hij onder meer oproepen tot andere aanslagen, onder andere op voetbalstadions, tijdens Wimbledon en de Britse verkiezingen van 2017. Hij adviseerde mogelijke aanslagplegers om roomijs, groente en fruit in de supermarkt te injecteren met gif. Ook ging hij gedetailleerd in op verschillende manieren om iemand om het leven te brengen, onder meer met messen, bommen, voertuigen en de Israëlische gevechtskunst Krav Maga.



Volgens de openbaar aanklager was het doel van Rashid om een 'digitale gereedschapskist' voor terrorisme aan te bieden. De rechter sprak van 'verontrustende beschuldigingen' die hij tijdens de behandeling van de zaak had gehoord en zei dat een lange straf niet was te voorkomen, mogelijk levenslang.



De rechter doet uitspraak op 28 juni.