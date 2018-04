IS biedt voedsel in ruil voor jihad

Wie denkt dat de mensenstroom uit Syrië enorm is, mag zijn hart vasthouden wanneer de Sahel een veiliger heenkomen gaat zoeken. In Syrië, waar bijna 20 miljoen mensen woonden voordat de oorlog uitbrak, vluchtte ruim een kwart naar het buitenland met alle destabiliserende gevolgen van dien. In de Sahel, die vaak gortdroge strook tussen Noord-Afrika en tropisch Afrika, staan 500 miljoen mensen langzaamaan onder vergelijkbare druk door toenemend geweld en honger. Als die druk nog groter wordt zullen miljoenen Afrikanen in beweging komen, voorspelt David Beasley.

Het hoofd van WFP, de VN-organisatie voor voedselhulp, heeft de Europese leiders onlangs uitgetekend waar de volgende grote migratiecrisis broeit: in de Sahel. Daar is een nieuwe urgentie bijgekomen. Want de combinatie van droogte en falende bestuur blijkt een steeds vruchtbaarder grond voor extreme organisaties. Het goeddeels uit Syrië en Irak verjaagde Islamitische Staat (IS) steekt links en rechts de kop op in dit deel van Afrika, constateert Beasley. Terroristen gebruiken honger nu ook als wapen om te rekruteren in wat weleens de ‘boog van instabiliteit’ wordt genoemd. Die boog loopt van Mauritanië en Senegal aan de westkust tot aan Soedan en Eritrea in het oosten. Daartussen onder meer Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria en Tsjaad, allemaal geteisterd door gewapende conflicten. “We hebben het over landen met toch al grote problemen. Wat moeder na moeder ons vertelt, is dat hun man zich nooit heeft willen aansluiten bij IS of Al-Qaeda maar hij het wel moést doen omdat er geen eten meer was. Als je kind al twee weken honger lijdt en IS biedt het enige alternatief, dan teken je voor IS”, zei Beasley tegen persbureau AP.