IS eist verantwoordelijkheid dodelijke schietpartij Toronto op

Volgens IS was het een van haar 'soldaten' die zondag het vuur opende op voorbijgangers en klanten van restaurants in een uitgaansbuurt in Toronto. Hij gaf gehoor aan de 'oproepen om inwoners van landen van de internationale coalitie aan te vallen', zo meldde Amaq, het propagandakanaal van IS. De terreurgroep heeft verder geen details bekendgemaakt of bewijzen geleverd.