IS geeft executievideo vrij van Iraakse verkiezingsaanhangers

Een woordvoerder van de terreurorganisatie beschuldigt de Iraakse overheid ervan een bondgenoot van Iran te zijn. IS zei eerder deze week dat het van plan is stembureaus in Irak aan te vallen en dat iedereen die aan de verkiezingen meedoet op 12 mei beschouwd zal worden als een ongelovige en als een mogelijk doelwit wordt gezien.

De Iraakse premier Haider al-Abadi riep in december de overwinning uit over IS, die in 2014 nog een derde van Irak in beslag nam, maar sindsdien ver zijn teruggedrongen. Volgens Iraakse functionarissen zullen de stembureaus extra worden beveiligd.