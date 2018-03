IS-gijzeling Frankrijk: Deze held redde levens maar vecht nu voor het zijne

De politieman die vanmiddag mensenlevens redde met zijn heldhaftige optreden tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuidoost Frankrijk, is luitenant-kolonel Arnaud Beltrame (45). Hij liet zich vrijwillig gijzelen in ruil voor de vrijlating van een vrouwelijke gijzelaar, hielp zijn collega's van een interventieteam door zijn mobieltje aan te laten staan zodat ze konden meeluisteren maar raakte zwaargewond bij de bevrijdingsactie.

Beltrame vecht in een ziekenhuis voor zijn leven. Hij zou in zijn keel zijn geschoten. Onderzoek moet uitwijzen of hij werd geraakt door politiekogels of door een kogel uit het wapen van gijzelnemer Redouane Lakdim (26). Hij werd doodgeschoten door de politie. De IS-aanhanger doodde minstens drie personen. Twaalf personen raakten gewond.

Beltrame is getrouwd maar heeft geen kinderen, melden Franse media. De luitenant-kolonel wist Lakdim omstreeks het middaguur zo ver te krijgen dat hij de plaats mocht innemen van een gegijzelde vrouwelijke klant van de Super U in Trèbes bij Carcassonne. Doordat de politieofficier zijn mobieltje aan liet staan, konden de collega's buiten precies volgen wat zich in de winkel afspeelde. Toen Lakdim omstreeks 14.30 uur begon te schieten, bestormden ze de zaak.

'Heldendaad'

Zowel de Franse president Emmanuel Macron als minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb prezen Beltrame voor zijn optreden. 'Hij heeft vele levens gered en vecht momenteel voor het zijne. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie', liet het staatshoofd vanavond weten in een verklaring. Collomb zei trots te zijn 'op de moed van de luitenant-kolonel voor deze heldendaad'.

Op Twitter regent het reacties van mensen uit binnen- en buitenland, onder wie ook politiecollega's, die hun waardering uitspreken voor het optreden van Arnaud Beltrame en hun steun betuigen aan hem en zijn familie. Daarbij gebruiken ze de hashtag #héro (held). Sommigen vinden dat de politieofficier 'de waardering en het respect van heel de natie verdient' en dus een medaille.

Nummer drie

Arnaud Beltrame is de nummer drie van de gendarmerie nationale (semi-militaire politie) in het departement Aude. Hij groeide op in Morbihan in Bretagne, ging er naar de militaire academie en begon in 2001 aan zijn officiersopleiding op de politieacademie in Melun ten zuiden van Parijs. Van 2010 tot 2014 was de Breton leidinggevende commandant van de politie in Avranches (Normandië).

Daarna werd hij benoemd tot adviseur op het ministerie van Milieuzaken, belast met de coördinatie van de samenwerking tussen het ministeriële kabinet en de politie. keerde na zijn detachering terug naar de militaire academie, kreeg in 2012 de onderscheiding Ridder in de Nationale Orde van het Légion d'Honneur, de hoogste en belangrijkste nationale onderscheiding in Frankrijk en is sinds augustus 2016 luitenant-kolonel (stafofficier).

Quote Hij organiseerde medio december een politieoefening waarbij een bloedbad in een supermarkt werd gesimuleerd La Dépêche du Midi, regionale krant

Vooruitziende blik?