Is het gevreesde Russische ‘wonderwapen’ waardeloos dankzij Nederlandse Patriots?

Oorlog in Oekraïne LIVE | Oekraïne: ongekende luchtaan­val op Kyiv, luchtalarm in heel het land van kracht

Oekraïne meldt ‘ongeziene’ luchtaanvallen op hoofdstad Kyiv donderdagochtend vroeg. Op verschillende plaatsen waren ontploffingen te horen. In heel het land is momenteel het luchtalarm van kracht.Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.