IS-leider roept op tot bevrijden vrouwelijke militanten

De leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, heeft in een audiobericht aanhangers opgeroepen om IS-vrouwen in Irak en Syrië te bevrijden.

De terreurorganisatie heeft in die landen grote nederlagen geleden, waardoor veel IS-militanten daar nu in kampen zitten. Het is voor het eerst sinds april dat al-Baghdadi, als hij het daadwerkelijk is, iets van zich laat horen.

,,Broeders en zusters, doe uw uiterste best om hen te bevrijden”, zo roept hij IS-militanten op in de audioboodschap. ,,Als je hen niet met geweld kunt bevrijden, schroom dan niet om losgeld te betalen”, zegt hij op de tape, die werd verspreid door het eigen mediakanaal van IS. Daarnaast roept hij ertoe op de "agressors" aan te vallen.