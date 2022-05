Is Russische minister Lavrov ‘een zeer effectieve diplomaat’ of juist een ‘enorme eikel’?

Sergei Vikotorovitsj Lavrov (72) is zo ongeveer al sinds mensenheugenis minister van Buitenlandse Zaken. Al in 2004 werd hij benoemd door Vladimir Poetin en bijna twintig jaar later is hij nog steeds het Russische gezicht in de rest van de wereld. De manier waarop hij zijn taak uitvoert, is niet zo veel veranderd: hard en direct, met altijd het belang van Rusland voorop. Aanvankelijk was er volop waardering, ook tijdens de periode die voorafging aan zijn ministerschap. Van 1994 tot 2004 was hij de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Maar er wordt inmiddels wel met andere ogen naar hem gekeken.