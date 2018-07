IS-vrouwen vragen: Zet ons vast

Het verzoek van een vrouw belandt via haar advocaat bij de justitie in Nederland. Die legt bij de Koerdische autoriteiten een bevel om gevangenneming neer. De volgende stap is dat de Koerden de vrouw naar de Nederlandse ambassade brengen die ervoor zorgt dat zij naar haar thuisland wordt overgebracht voor berechting. Het kabinet wil immers dat Syriëgangers op eigen kracht de ambassade bereiken.



In Nederland geloven familieleden van Syriëgangers dat deze opzet succes kan hebben. ,,Als ze daar gevangen worden genomen, zijn ze min of meer veilig en is er een kans op terugkeer'', zegt één van hen. Zijn dochter vertrok met zijn kleinkinderen, om in het door IS uitgeroepen kalifaat te gaan wonen. Deze vrouw verblijft op dit moment waarschijnlijk in gebied dat nog in handen van de terreurbeweging is.