Islamitische Staat is niet dood, maar weer in opmars

Het West-Afrikaanse land Mali gaat dit jaar in rouw afsluiten, met zorgwekkende statistieken. Er zijn ruim achthonderd dode burgers geteld, een derde meer dan vorige jaar. Vergeleken met 2018 zijn zeven keer meer Malinezen op de vlucht geslagen voor het geweld. Zo'n 140.000 vluchtelingen kwamen erbij als gevolg van de groeiende invloed van jihadisten die trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat (IS) of al-Qaeda.



In maart 2020 komt de VN met een rapport over de ontwikkelingen. VN-rapporteur Alioune Tine (Senegal) keerde deze week terug van een tiendaags werkbezoek en zijn conclusie was al heftig. ,,Als dit zo doorgaat, wordt Mali de grootste bedreiging voor regionale en internationale vrede."