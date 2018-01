Islamkenner Ramadan opgepakt wegens verkrachting

Tegen de 55-jarige islamfilosoof en wetenschapper zijn door twee vrouwen aanklachten ingediend, meldden Franse media. De feiten zouden in 2009 en 2010 zijn gepleegd. Eerder werden er in Genève, waar hij ooit les gaf, door meisjes beticht zijn van seksueel contact met minderjarigen.



De Franse schrijfster Henda Ayari (40) bracht in de nasleep van de zaak-Weinstein de bal aan het rollen toen ze zich op Facebook in het debat mengde. Ayari publiceerde in 2016 een boek over seksueel geweld. Daarin kwam ook haar verkrachting aan bod, maar de dader heet daar 'Zoubeyr'. In oktober noemde ze alsnog de naam van Ramadan (55): ,,Ik kan bevestigen dat Zoubeyr in het echt Tariq Ramadan was.''



Dat leidde nog dezelfde dag tot een klacht wegens laster die door Ramadans advocaat werd ingediend. Ayari diende daar op haar beurt officieel een klacht in wegens verkrachting in Parijs. Volgens Franse media werd zij het slachtoffer van verkrachting, aanranding, geweld en doodsbedreiging. In de daaropvolgende week deed een andere vrouw eveneens aangifte wegens seksueel misbruik.