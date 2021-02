Israël: Griekse tanker niet betrokken bij milieuramp

video Gestrande diplomaten duwen zichzelf vanuit Noord-Ko­rea naar Rusland

26 februari Russische diplomaten die door de coronamaatregelen vastzaten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, hebben een lastige maar succesvolle poging ondernomen om op eigen houtje te vertrekken. De acht Russen en hun gezinnen slaagden er na ruim 35 uur in hun vaderland te bereiken. De laatste kilometers moesten ze daarvoor een trolley over het spoor duwen bij gebrek aan een ander transportmiddel.