Israël in de ban van mysterieuze 'Bijbelse' vermissing

De Britse toerist Oliver McAfee (29) verdween eind november in de onherbergzame Negev-woestijn in het zuiden van Israël. De streng-christelijke tuinman uit Essex maakte in zijn eentje een lange fietstocht door het land. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van het woestijnstadje Mitspe Ramon. Na zijn verdwijning werden zijn sleutels en portemonnee in de buurt van het fietspad gevonden. Later doken dieper in de woestijn ook zijn fiets, schoenen en tassen op.

De Israëlische autoriteiten veronderstelden dat McAfee van het pad moest zijn geraakt en verdwaald. Veel kans op overleven was er niet. In de winter wordt de Negev-woestijn regelmatig geteisterd door gevaarlijke modderstromen en de nachten zijn steenkoud.

Maar het onderzoek naar de vermissing nam een onverwachte wending, die het land nu aan de televisie gekluisterd houdt. Een kamelenhoeder uit de buurt vond een mysterieus spoor in de woestijn. McAfee had bladzijden uit de Bijbel gescheurd en netjes onder stenen gelegd. Verderop verwees hij in handgeschreven aantekeningen naar het verhaal van Jezus die veertig dagen en nachten vastte in de woestijn.

Volledig scherm De Israëlische Negev-woestijn bestaat, los van hier en daar wat nederzettingen, voor het grootste deel uit erg ruw terrein. © AP

Altaar

Een reddingsteam ontdekte ook een klein zelfgebouwd altaar waar de Brit klaarblijkelijk 'een soort religieuze ceremonies' verrichtte. De politie raakte overtuigd dat McAfee niet verdwaalde, maar doelbewust zonder spullen de woestijn in was gelopen. Hij zou lijden aan het 'Jeruzalem-syndroom'.

Dit syndroom omvat verschillende psychische aandoeningen, die volgens psychiaters verband lijken te houden met een bezoek aan Jeruzalem, waar heiligdommen voor christenen, moslims en joden vlak bij elkaar liggen. Mensen met dit syndroom raken zo overweldigd door religieuze emoties dat zij waanbeelden en obsessieve ideeën krijgen; vaak denken ze dat ze de Messias zijn.

Ieder jaar worden tientallen mensen in Jeruzalem getroffen door dit bizarre syndroom. Bij religieuze pleisterplaatsen in de stad zwerven ze vaak rond, verwilderd en op blote voeten met een baard die hen op Jezus doet lijken. Mensen die voor een bezoek aan Jeruzalem al worstelen met hun geestelijke gezondheid zijn het meest kwetsbaar, stellen onderzoekers.

Volgens vrienden in het Verenigd Koninkrijk die reageerden op zijn vermissing zat McAfee met zichzelf in de knoop. Recentelijk verloor hij zijn moeder, met zijn vader had hij al jaren geen contact meer. In april stopte hij met zijn werk als tuinman. Hij ging een fietstocht van 4.000 kilometer door Europa en Israël maken 'om zichzelf te vinden en zijn band met God te herstellen'.

Volledig scherm Jeruzalem trekt pelgrims van veel verschillende religies aan. © REUTERS

Camera

De Israëlische politie werd gesterkt in het vermoeden dat McAfee leidt aan het Jeruzalem-syndroom door de vondst van zijn camera. Tijdens zijn fietstocht door Israël maakte de Brit iedere dag twee foto's. Na zijn bezoek aan Jeruzalem in november werden de foto's steeds vreemder en verontrustender. Hij fotografeerde symbolen in het woestijnzand, een Hebreeuwse bijbel aan een touwtje en een zelfgemaakte altaar van kiezelstenen en lapjes stof. De laatste foto was van 19 november.

Bij een legerbasis in de buurt werd op een nacht kort na zijn verdwijning melding gemaakt van een onbekende man zonder kleren die Engels sprak. Op de camerabeelden bleef zijn gezicht verborgen achter het schijnsel van zijn zaklamp. Reddingswerkers vermoeden dat dit McAfee was. Sinds zijn vermissing melden zich door het hele land zich mensen die menen de toerist te hebben gezien. Politieman Gabi Yifrach, die betrokken is bij het onderzoek, denkt ook dat McAfee, meer dan twee maanden na zijn vermissing, nog leeft. ,,Dat is een gevoel, ik heb geen bewijs. Of hij zit ergens in een grot, of hij is met iemand meegelift en hij loopt gewoon rond in Jeruzalem."