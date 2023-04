Israël roept reservisten op na aanslagen

Israël is begonnen reservisten van politie en leger op te roepen na aanslagen waarbij drie mensen om het leven kwamen. In de kuststad Tel Aviv stierf een 36-jarige Italiaanse toerist, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever twee jonge Brits-Israëlische zussen.

Vanaf zondag zullen vier reservebataljons grenspolitie in stadscentra worden ingezet. Er patrouilleren al eenheden in de regio Jeruzalem en in de stad Lod, die een gemengde bevolking van Joden en Arabieren heeft.

De aanslagen waren een Palestijnse reactie op Israëlische invallen in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, waardoor het geweld in de regio verder is opgelaaid. Vanuit de Palestijnse Gazastrook en Libanon werden raketten afgevuurd op Israël, wat weer tot Israëlische bombardementen leidde als vergelding.

Bij de aanslag vrijdagavond in Tel Aviv raakten zeven toeristen uit Italië en Groot-Brittannië gewond. De dader, die met een auto inreed op de slachtoffers, werd doodgeschoten. De Palestijnse beweging Hamas, die Gaza bestuurt, zei dat de aanval een ‘natuurlijke en legitieme reactie’ was op de ‘agressie’ van Israël in de al-Aqsa-moskee.

Na de aanslag riep premier Benjamin Netanyahu de politie op alle reserve-eenheden van de grenspolitie te mobiliseren en hij gaf het leger opdracht extra troepen te mobiliseren.