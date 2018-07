Israël weigert Nederlandse activiste toegang

De Leeuw werd vandaag tegengehouden op het Ben-Gurion-vliegveld nabij Tel Aviv. Volgens Aryeh Deri, de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, propageert De Leeuw een boycot van Israël en neemt zij deel aan 'activiteiten tegen de staat'.



De Leeuw is in Nederland onder andere werkzaam als onderzoeker van de Stichting SoMo. Die organisatie publiceerde in juni nog een kritisch rapport over groente en fruit uit Joodse nederzettingen in de Palestijnse Gebieden dat in Nederlandse supermarkten wordt verkocht. De Leeuw, die in Amsterdam criminologie studeerde, is daarnaast betrokken bij verschillende mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor Palestijnse belangen.