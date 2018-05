Israëlisch leger schiet opnieuw Palestijnen dood

Israël beschuldigt terreurorganisatie Hamas, die de dienst uitmaakt in de Gazastrook, ervan burgers te misbruiken als menselijk schild in het conflict. Een legerwoordvoerder zei dat 24 van de zestig doden die gisteren vielen terroristen waren. Het Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt vol dat onder de slachtoffers slechts tien Hamas-leden waren.



De Franse president Emmanuel Macron heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vandaag gebeld om zijn afschuw uit te spreken over de gebeurtenissen in Gaza. ,,Hij heeft zijn grote verontrusting over de situatie in Gaza overgebracht, het geweld veroordeeld en het belang onderstreept van bescherming van de burgerij en van het recht op vreedzaam demonstreren'', verklaarde het Élysée.



Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Theresa May gaven blijk van hun bezorgdheid over de gang van zaken in Gaza. De Amerikaanse VN-ambassadeur Niki Haley prees daarentegen Israël in navolging van het Witte Huis voor de 'getoonde zelfbeheersing' tegen Hamas, de groepering 'die al jaren aanzet tot geweld'.