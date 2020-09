Israëlische justitie klaagt elf mannen aan voor groepsverkrachting van 16-jarig meisje

video Loekasjen­ko kondigt hervormin­gen aan, Trump dringt aan op respecte­ren soevereini­teit

31 augustus Onder druk van de aanhoudende massaprotesten in Belarus heeft de omstreden president Aleksandr Loekasjenko na 26 jaar aan de macht de bevolking voor het eerst hervormingen in het vooruitzicht gesteld. De eis iets te doen aan het autoritaire systeem in de voormalige Sovjetrepubliek wordt steeds luider. Het Witte Huis heeft er bij Rusland op aangedrongen de soevereiniteit van Belarus en de democratie in het buurland te respecteren