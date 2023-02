Israëlische politie ontkent dat Belgische ouders hun baby achterlieten in luchthaven Tel Aviv

Aangezien het kind ouder dan twee jaar was, moesten de ouders ‘betalen voor een aparte stoel tegen het standaardtarief voor volwassenen’. Verschillende lokale media meldden dat de twee mannen de baby gewoon in zijn kinderzitje aan de incheckbalie hadden achtergelaten en zich naar de veiligheidscontrole haastten.

De mediabronnen beweerden bovendien dat Ryanair-medewerkers de politie hadden ingeseind. ,,Alle medewerkers waren geschokt, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We konden niet geloven wat we zagen”, luidde de zogenaamde reactie van de baliemanager van Ryanair. Het koppel zou uiteindelijk door de politie opgepakt en ondervraagd zijn. Sudinfo schrijft dat de twee mannen ‘woensdagavond naar ons land zijn teruggekeerd’.

Ouders wel bij kinderwagen

Volgens de Israëlische politie klopt het verhaal echter niet. ,,Uit een uitgevoerd onderzoek bleek dat er geen sprake was van een dergelijke gebeurtenis en dat de video genomen is vanuit een hoek die de ouders – die eigenlijk nog bij hun baby waren – niet laat zien”, zegt een woordvoerster van de politie. Hoe het verhaal dan toch zo de wereld in is gekomen, is niet bekendgemaakt.