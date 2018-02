Italiaanse Luca T. heeft geen spijt van schieten op voorbijgangers

T. opende gisteren vanuit zijn auto het vuur op voetgangers in Macerata. Hij zou het daarbij specifiek gemunt hebben op Afrikaanse migranten. De slachtoffers zijn vijf mannen en een vrouw, allen van Afrikaanse afkomst. Vijf van hen lagen vandaag nog in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar.



Volgens Italiaanse media wilde T. daarmee wraak nemen voor de moord op zijn 18-jarige stadsgenoot Pamela Mastropietro. De jonge vrouw liep afgelopen maandag weg uit een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden. Zij was daarna enige tijd spoorloos, maar werd later in stukken gesneden teruggevonden in twee koffers langs de kant van de weg. Een Nigeriaanse man is aangehouden als verdachte.