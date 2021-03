Italiaanse militair spioneerde voor de Russen

Een Italiaanse marineofficier is gisteravond in Rome aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou geheime NAVO-documenten hebben gegeven aan een Russische militair die ook is aangehouden. Het zou gaan om de ernstigste spionage-incident sinds de val van de Muur in 1989. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in Rome op het matje geroepen.

Een Italiaanse marineofficier werd dinsdagavond in Rome op heterdaad betrapt bij het overhandigen van geheime documenten aan een Russische collega. De Italiaanse politie heeft beiden gearresteerd, hen hangt een gevangenisstraf van meer dan tien jaar boven het hoofd wegens spionage en het bedreigen van de staatsveiligheid.

Hoewel de Russische militair in hechtenis zit is zijn status onduidelijk, hij werkt op de Russische ambassade in Rome en zou op basis van zijn diplomatieke paspoort vrijuit kunnen gaan.

Volgens het OM heeft de Italiaanse militair, een kapitein van de marine die op het Ministerie van defensie werkt, gehandeld uit economische motieven. De man werd al langer door justitie en de binnenlandse veiligheidsdienst in de gaten gehouden, hij heeft vanuit zijn positie in de defensiestaf toegang tot geheime documenten van zowel het Italiaanse leger als van de NAVO en zijn financiële problemen maakten hem kwetsbaar. Toen de politie hem dinsdagavond volgde, konden ze hem arresteren vlak nadat hij de documenten had overhandigd en een grote som geld had ontvangen.

Ernstigste spionagezaak sinds de val van de Muur

Het is de ernstigste spionagezaak sinds de val van de Muur in 1989 en het geeft volgens dagblad La Repubblica aan dat Italië onderdeel is van de nieuwe aanvalstactiek van het Kremlin. Een tactiek die tot nu voornamelijk bestond uit het verspreiden van desinformatie maar die blijkbaar ook bestaat uit ouderwetse Koude Oorlog strategieën.

Het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse zaken neemt de zaak hoog op en heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen.

In een persverklaring bevestigt de Russische ambassade in Rome de arrestatie van de officier en dat er een onderzoek is ingesteld naar de gang van zaken. Verder willen de Russische diplomaten niet reageren op het voorval.

