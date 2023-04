Italiaanse oud-premier Berlusconi heeft leukemie

Silvio Berlusconi heeft een vorm van leukemie, zo melden Italiaanse media. De oud-premier werd woensdagmiddag met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Milaan met een longontsteking.

De eerste nacht in het ziekenhuis is voor Silvio Berlusconi rustig verlopen, zei Antonio Tajani, minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot van de ex-premier, donderdagochtend tegen de Italiaanse televisie. ,,Zijn toestand is stabiel.’’ Al eerder had Tajani verklaard dat Berlusconi bij is en gewoon met zijn omgeving praat. De oud-premier heeft de afgelopen vierentwintig uur bezoek gehad van zijn vijf kinderen en zijn huidige partner.

De 86-jarige media-tycoon en voormalig premier werd woensdagmiddag met ademhalingsmoeilijkheden opgenomen op de intensive care van het San Raffaele ziekenhuis in Milaan. In eerste instantie ging men uit van een longontsteking, later liet de entourage van de Berlusconi weten dat hij hartproblemen had.

Na uitgebreid medisch onderzoek blijkt de ex-premier een vorm van leukemie, kanker in de witte bloedcellen, te hebben. Volgens zijn artsen was zijn toestand zorgelijk, reden om Berlusconi op te nemen op de intensive care. Berlusconi’s broer Paolo laat aan persbureau ANSA weten dat hij stabiel is en dat hij het gaat halen. ,,Silvio is een rots.’’

Ter observatie

Vorige week moest de ex-premier al ter observatie drie nachten in hetzelfde Milanese ziekenhuis blijven. Ook toen had de 86-jarige mediatycoon last van hartritmestoornissen, toch achtten zijn artsen zijn gezondheid sterk genoeg om hem weer naar huis te sturen. Volgens intimi van de ex-premier heeft de opname van woensdag te maken met een niet volledig opgelost probleem van de vorige opname.

Silvio Berlusconi is eigenaar van verschillende mediabedrijven, onder andere van drie commerciële televisiestations, was ruim dertig jaar eigenaar van voetbalclub AC Milan, oprichter van de politiek partij Forza Italia en drie keer premier van Italië. Op dit moment zit hij in de Italiaanse senaat.