Italiaanse president Mattarella blijft aan voor tweede termijn

Sergio Mattarella blijft op zijn post, hij is met 759 stemmen herkozen als president van Italie. Na een moeizame week waarin de 1009 Grande Elettori - 630 parlementariërs, 321 senatoren en 58 vertegenwoordigers van de twintig Italiaanse regio’s - er niet uitkwamen, klopte ze alsnog bij de 80-jarige president aan met de vraag of hij alsjeblieft nog even wilde blijven. President Mattarella had al meerdere keren aangegeven geen zin te hebben in nog eens zeven jaar in het presidentieel paleis. Toen de fractievoorzitters, onder leiding van premier Draghi, hem zaterdagmiddag vroegen de impasse te doorbreken, reageerde Mattarella echter met: ,,Als het nodig is dan ben ik er, al had ik andere plannen.” De zittende en komende president had inmiddels al een huis gevonden elders in Rome en was zelfs al bezig dat in te richten.



Na het bezoekje van de fractievoorzitter was de stemming van zaterdagavond, de achtste sinds maandag, nog slechts een formaliteit. De afgelopen dagen was er vooral chaos en verdeeldheid. De ene na de andere kandidaat sneuvelde wegens gebrek aan eensgezindheid; oud premier Silvio Berlusconi had zich al voor de verkiezingen terug getrokken, Christendemocraat Pier Ferdinando Casini haalde het niet en ook de huidige Senaatsvoorzitter Elisabetta Casellati bleef op 382 stemmen steken, 71 stemmen minder dan haar eigen centrum-rechtse coalitie groot is.