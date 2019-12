Italiaanse stad ontruimd om beschadigde bom WOII

De (veel jongere) vrouw achter Boris Johnson: hoe Carrie toch nog alle harten kon veroveren

8:55 Het handvat van zijn ministeriële rode leren koffertje, dat hield Boris Johnson stevig vast toen hij vrijdagochtend moe maar tevreden over de drempel van Downing Street 10 stapte. Niet de hand van de jonge vrouw naast hem. Al had hij dat misschien veel liever gewild. Volgens intimi is de premier ,,stapel stapel” op zijn Carrie. Zij heeft zich in korte tijd ontpopt tot een geweldige prime ministerial consort.