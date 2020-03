Italiaanse ziekenhuisarts: ‘Als wij stoppen, zouden duizenden mensen overlijden’

Hoe zou u de situatie in uw ziekenhuis omschrijven?

,,De situatie is continu in ontwikkeling. De cijfers van besmettingen en van ziekenhuisopnames waar we nu mee te maken hebben stijgen nog altijd licht. Maar dat is normaal. We verwachten dat de zeer strenge normen die nu ruim een week gelden over een paar dagen resultaten zullen laten zien. Ik verwacht dat we dat aan het einde van de week gaan merken.”