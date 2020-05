Italianen dragen hun mondkapjes in stijl (en dat mag wat kosten)

Dagboek ItaliëHet eerste ‘post-lockdown’ weekend zit erop. Italianen zijn in groten getale de straat op gegaan. Op wat incidenten na is het redelijk rustig verlopen. Zeker hier in Rome houden mensen afstand en dragen ze een mondkapje. Er wordt in Italië altijd overal over gediscussieerd, vooral over eten, maar de mascherina staat niet ter discussie. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Lees hier alle eerdere afleveringen terug.