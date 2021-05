Italianen ontvluchten stad: krap appartement wordt ingeruild voor ruimte in bergdorp

Graffiti­mys­te­rie in Duitsland: vandalen nemen heel dorp onder handen

12:08 De 840 inwoners van een dorp in de Duitse gemeente Meppen, vlak over de grens bij Klazienaveen, hebben een onvergetelijk pinksterweekend achter de rug. Onbekenden bespoten in de nacht van zaterdag op zondag in Hemsen vrijwel alles wat ze op hun weg tegenkwamen. De schade loopt volgens de politie in de duizenden euro's.