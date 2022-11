Italianen zoeken verder naar 11 vermisten na dodelijke aardverschuiving

Heftige regenval

Het kleine maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. De aardverschuiving ontstond door plotselinge regenval bij de stad Casamicciola wat ‘de heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar’ was. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was.

Zaterdag was enige tijd onduidelijk hoeveel doden de aardverschuiving had veroorzaakt. Minister van Infrastructuur Matteo Salvini meldde al gauw dat acht mensen het niet hadden overleefd, maar zijn collega van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi zei later dat er nog geen doden waren bevestigd. Inmiddels is bekend dat in elk geval één persoon is omgekomen: een 31-jarige vrouw die een winkel had op het eiland.