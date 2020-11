Italië diep geraakt door serenade van 81-jarige Italiaan onder ziekenhuisraam van zijn stervende vrouw

Video Avontu­riers wagen zich aan zoektocht naar mysterieu­ze monoliet in woestijn

28 november Twee dagen, langer had de Amerikaanse veteraan David Surber niet nodig om de mysterieuze monoliet in een afgelegen regio in Utah te vinden. Minder dan 48 uur nadat twee helikopterpiloten hun ontdekking hadden gedeeld met de buitenwereld, deelde ook hij zijn foto van het metalen object op sociale media. Steeds meer avonturiers lijken de weg naar het voorwerp nu te vinden.