Italië stevent af op nieuwe lockdown

Finland: geruchtma­ken­de dood migrant in scène gezet

23 oktober Twee mensen die een uitgewezen asielzoeker geholpen zouden hebben zijn dood in scène te zetten, worden in Finland verdacht van fraude. De autoriteiten vermoeden dat de migrant nog springlevend is. Zijn vermeende dood had grote gevolgen. Finland stopte tijdelijk met het uitzetten van 500 mensen en moest nabestaanden compenseren.