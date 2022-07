Ivana Trump, ex-vrouw van Donald Trump, overleden op 73-jarige leeftijd

,,Het doet me verdriet om iedereen die van haar hield, van wie er veel zijn, te informeren dat Ivana Trump is overleden in haar huis in New York City”, schrijft Donald Trump op Truth Social. ,,Ze was een prachtige, mooie en geweldige vrouw die een goed en inspirerend leven heeft geleid. Haar trots en plezier waren haar drie kinderen, Donald Jr., Ivanka en Eric. Ze was zo trots op hen, zoals we allemaal zo trots op haar waren. Rust In Vrede, Ivana!”