J.K. Rowling en Eric Cantona eisen van Poetin vrijlating Aleksej Navalny

‘Mishandel­de’ panda uit VS keert na twintig jaar terug naar China: ‘Ze lijkt wel stervende’

De meest besproken vliegtuiglanding in China is deze week niet van een staatshoofd of een popster, maar van een panda. Ya Ya, de 22-jarige panda die twintig jaar in de Verenigde Staten verbleef, landde donderdagmiddag in Sjanghai. Tot opluchting van miljoenen Chinezen. Want ze hekelen de vermeende ‘mishandeling’ van het dier in de dierentuin van Memphis.