Jacqueline woont in Lombardije: ‘Het voelt zo vreemd dat we hier niet weg mogen’

Van Gool woont in de stad Busto Arsizio (80.000 inwoners), een kilometer of dertig ten noorden van Milaan. ,,We wonen vlak bij het vliegveld van Milaan. Deze regio is de economische motor van Italië. Het kan niet anders dan dat de economische gevolgen van deze maatregel groot zullen zijn.’’



Volgens Van Gool is er bij de Italianen sowieso een verandering van de gemoedstoestand te bespeuren. ,,Tot nog toe waren de mensen erg nuchter onder alle commotie die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Maar dat is duidelijk aan het veranderen. De mensen beseffen steeds meer dat het een serieuze kwestie is. Dat het coronavirus geen gewoon griepje is. Er zijn al zoveel besmettingen. Nu al zo'n 6.000. En er zijn inmiddels 233 mensen overleden. Zulke cijfers schudden de mensen wakker.’’