Jane Fonda staat weer op de barricaden: ‘Een nachtje in de cel, nou en?’

Irak staat in brand: grootste opstand sinds val Saddam Hoessein

12:17 De extreem bloedige volksopstand in Irak heeft de afgelopen weken aan zeker 250 mensen het leven gekost. Alleen afgelopen zondag vielen er al achttien doden en 865 gewonden, onder meer in de heilige stad Karbala. Demonstranten vielen het Iraanse consulaat aan, die ze in brand probeerden te zetten. ,,Weg met Iran, Karbala is vrij’’, scandeerden de woedende jongeren. Twee jaar na de val van IS staat het land in brand. Wat willen de Irakezen?