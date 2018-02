Janne (14) roept op tot frisdrankloze maand

Ambitie

,,Ik wilde dat eigenlijk gewoon voor mezelf doen maar toen ik mijn idee aan een vriendin vertelde, ging de bal rollen", gaat Janne verder. ,,Ze was enthousiast en wilde meteen meedoen. Dat bracht haar op het idee om meer vrienden enthousiast te krijgen en via een simpele oproep op sociale media lukte dat. Mijn vader deelde het bericht met zijn kennissen en voor ik het wist, zaten we al een paar 100 deelnemers."



Door de recente media-aandacht hoopt Janne op nog meer kinderen én volwassenen die een maand geen frisdrank te drinken. ,,En er is ambitie'', benadrukt Janne. ,,We willen onze campagne ieder jaar opnieuw voeren en we hopen steeds meer mensen aanhaken. Een maand zonder alcohol is een goede start, maar zich vergrijpen aan zoete dranken is zeker zo ongezond.''



Janne studeert Latijn aan het H. Pius X-Instituut in Antwerpen en speelt in haar vrije tijd gitaar en volleybal bij Hellvoc Hemiksem-Schelle. ,,Ik heb zelfs mijn frisdrankverslaafde leraar Latijn zo ver gekregen om mee te doen. Mijn vrienden op school doen massaal mee en op de volleybalclub zijn ze ook laaiend enthousiast."



Vader Sven is nog niet overtuigd om een maand van de alcohol af te blijven. ,,Dat gaat hem toch niet lukken'', grapt Janne. ,,Daarom waagt hij zich er zelfs niet aan. Mijn moeder heb ik wel zo ver gekregen, alhoewel ze op haar verjaardag waarschijnlijk wel zal zondigen. Mijn broer Lucas (12) twijfelde geen seconde maar zusje Roos was moeilijker te overtuigen. Pas nadat ze besefte dat er zoveel mensen deelnemen, kreeg ik haar zover'', lacht Janne.