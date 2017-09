Japan verplaatst raketonderschepper na Noord-Koreaanse dreiging

Defensie-minister Itsunori Onodera zegt dat het onderscheppingssysteem 'uit voorzorg' naar de Hakodate-basis in het zuiden van Hokkaido is gebracht. Het is onderdeel van voorbereidingen op een mogelijke aanval.



De verplaatsing komt een week nadat een Noord-Koreaanse raket werd afgevuurd in de richting van Japan. Het wapen vloog over het zuiden van Hokkaido en landde in de Stille Oceaan aan de oostkust van het eiland. Het was de tweede kernproef in een maand tijd.



De PAC-3 heeft een reikwijdte van ongeveer 20 kilometer. Vier van de 34 afweersystemen die Japan heeft, zijn op een eerder moment al verplaatst naar het zuidwesten van het land.